起飛3小時後... 冰島航空客機駕艙玻璃破裂迫降加拿大

冰島航空一架由美國佛州奧蘭多飛往冰島的客機，在當地時間19日起飛後3小時，因駕駛艙玻璃疑似破裂，便在加拿大魁北克軍用機場迫降，所幸155名乘客與7名機組人員皆安全無恙。冰島航空客機示意圖。（歐新社）

2018-10-21 09:55

〔即時新聞／綜合報導〕冰島航空（Icelandair）一架由美國佛州奧蘭多飛往冰島首都雷克雅未克的客機，在當地時間19日起飛後3小時，因駕駛艙玻璃疑似破裂，便在加拿大魁北克省附近的軍用機場迫降，155名乘客與7名機組人員皆安全無恙。

綜合外媒報導，冰島航空編號FI 688的波音757-200客機，19日起飛後約3小時，飛行至加拿大上空時，機長發現駕駛艙的玻璃疑破裂，決定將飛機迫降於加拿大魁北克省北方的巴戈特維爾（Bagotville）軍用機場。

巴戈特維爾屬於當地軍用機場，並無提供旅客出、入境櫃台，加拿大邊境服務處人員為此至機艙內，為155名旅客辦理入境手續。有名旅客霍夫（Harrison Hove）在推特上指出，「駕駛艙玻璃似乎有一個20公分左右的裂痕」，班機才需緊急降落。

冰島航空表示，該客機因「技術問題」迫降加拿大魁北克，航空公司也緊急替旅客、機組人員安排當地飯店，並於20日安排另架客機將所有旅客送往冰島首都雷克雅未克。