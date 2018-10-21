中國毒奶粉10年 小孩長的矮小、尿不盡、吃藥掏空家產…

雙胞胎兄弟王鵬（左）、王賀已11歲。（圖擷取自網路）

2018-10-21 10:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國在2008年爆發含三聚氰胺的毒奶粉事件，當時百萬計的兒童受害，數萬人罹患腎結石等病變，百姓們不敢吃國產乳品，最大國產乳業「三鹿集團」瓦解，整個乳製產業受重創，事隔10年之後，當時吃到毒奶粉的兒童們現況，經媒體追蹤兩名兒童指出，就是長的矮小、老是尿不盡，還頻繁生病，光是看病的錢，就幾乎掏盡家產。

中國網媒《時間財經》追蹤報導，住在甘肅岷縣的雙胞胎兄弟王鵬、王賀，就是10年前最早曝光吃到含三聚氰胺毒奶粉的孩子之一，記者一行人是開車進入大山深處、經過崎嶇泥濘的山路，才到達他們居住的村子，而他們的家，更是極其簡陋、屋內空蕩蕩的，只有幾件破舊家具，屋內還有點亂。

雙胞胎的父親車彥軍因為要照顧生病的小孩，不敢出遠門謀事，只在附近打零工，年收入不到2萬元人民幣（約9萬台幣），車彥軍指出，與同齡孩子相比，雙胞胎就是「長得個頭小、吃飯也不行，抵抗力特別差，經常感冒、胃疼，老大王鵬基本上每個月都會感冒，家裡的藥從來沒斷過。王鵬稍微好些，每年也生個四五次病。」。

再以兩個孩子相比，哥哥王鵬身高更矮一些，車彥軍是認為，王鵬當時是第一個被發現有腎結石的小孩，雖然輾轉了多家醫院，但可能是因為耽誤了病情才弄成現在這樣；而弟弟王賀就經常尿床，自從去年才開始漸漸不尿床，但兩個孩子都有尿不盡的情況。

兩孩子出院後就沒有再回醫複診，車彥軍表示，擔心「萬一再查出有什麼病，我們心裡承受不住。」

當時三鹿奶粉以每袋約18元人民幣（約81元台幣）銷售，價格不及進口奶粉的一半，受到中國一般百姓的歡迎，尤其農村地區更是主力銷售區，車彥軍說，當初就是貪便宜，又覺得三鹿是大品牌，才買給剛出生的孩喝，前前後後共吃六七箱三鹿奶粉（每箱12袋），沒想到竟成家裡的夢靨，最痛的傷疤。

自從毒奶粉事件後，他就再也沒有給孩子吃任何品牌的奶粉，而是買了兩隻羊，每天給孩餵現擠的羊奶，連續3年，而且他也不敢給孩子吃任何當時農村盛行的小零食，像是油炸麵製品、糖果等，主要就是擔心再有其他化學物質，而只給吃家裡的粗飯。