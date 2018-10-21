老婆簽證6年不過 DNA比對意外發現...兩人竟是兄妹

衣索比亞男子塔德斯（Daniel Tadese）移民澳洲墨爾本近11年，但他的妻子的簽證卻遲遲未核准，原因是移民署檢驗DNA後竟發現，他與妻子很可能是「兄妹」，因此拒發出配偶簽證。（圖擷自推特）

2018-10-21 09:40

〔即時新聞／綜合報導〕衣索比亞男子塔德斯（Daniel Tadese）移民澳洲墨爾本近11年，他和4歲的兒子已取得澳洲公民資格，但妻子的簽證卻遲遲未核准，原因是移民署檢驗DNA後竟發現，他與妻子很可能是「兄妹」，因此拒發出配偶簽證。

綜合外媒報導，48歲的塔德斯與妻子在2012年結婚，兩人育有1子，塔德斯和兒子都已獲得澳洲公民資格，但妻子在移民署檢驗後，竟意外發現兩人有1/66的機率是血緣關係，顯示他們可能是「同父異母」或「同母異父」的兄妹。

澳洲移民署認為，兩人可能是假結婚真移民，因此拒發簽證給妻子，得知與妻子可能是兄妹，塔德斯本人也直呼不可能，並說兩人來自衣索比亞不同的地區，交往前也從未見過面，「我真的很震驚，我們沒有任何血緣關係，我們是透過住在墨爾本的阿姨介紹，通電話幾個月後，回到衣索比亞親自見面，我們真的很喜歡對方」

塔德斯妻子等待配偶簽證已長達6年，塔德斯目前共花費約澳幣2萬元（約台幣44萬元）的訴訟費，但去年法院仍判「拒簽」，他甚至因此得了憂鬱症，現已向法院提出「最終上訴」，目前正等待庭審。

塔德斯認為，DNA檢驗不能提供更高程度的確定性，法院應該考量更廣泛的證據，此論點也獲得蒙納士大學的學者歐蘇利文（Maria O'Sullivan）的支持。