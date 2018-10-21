反脫歐要求2度公投 70萬人倫敦大規模遊行

2018-10-21 05:36

〔中央社〕將近70萬名反對英國即將脫離歐洲聯盟的抗議民眾，今天在倫敦市中心大規模遊行，要求舉行新公投以及對英國政府的最終脫歐協議擁有發言權。

美聯社報導，主辦單位表示，由於自2016年選民於公投中決定脫歐以來，有關脫歐的代價和複雜性等出現諸多新事實，有必要舉辦另一場公投。

主辦單位估計，約70萬人參與今天的「人民投票大遊行」（People's Vote March）。來自英國各地的抗議民眾搭乘150輛遊覽車，湧入首都倫敦共襄盛舉。警方未提供遊行群眾估計數字。

加入遊行行列的倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）告訴英國廣播公司（BBC），「很清楚的是如今首相（梅伊）的檯面上唯一選項是糟糕脫歐協議，甚至是毫無協議。那與2年半前的承諾，相差十萬八千里。」

沙迪克汗表示，今天的示威抗議，是為了包括那些因太年少無法參與2016年脫歐公投的年輕英國人的未來，而走上街頭。當年的脫歐公投，結果有52%選民支持英國脫離歐盟。

隸屬在野工黨的沙迪克汗先前支持要求重新舉行公投的不斷高漲聲浪，讓民眾能針對是否同意首相梅伊（Theresa May）的脫歐協議表達意見或選擇續留歐盟。

保守黨領袖梅伊已排除針對此議題再度舉行公投的可能性。

路透社報導，數十萬名支持歐洲聯盟的民眾今天走上倫敦街頭示威抗議，這是要求英國政府針對脫歐條件舉行公投的迄今最大規模集會遊行。

抗議群眾揮舞歐盟旗幟，高舉「脫歐一派胡言」等標語，要求針對英國脫歐最終協議舉行另一場公投。在此之前，英國首相梅伊經歷另個混亂一週，未能在布魯塞爾與歐盟領袖就脫歐協議達成共識，且因在談判中做出更多讓步而激怒黨內同志。

距離英國預定脫歐日期僅剩略超過5個月，但英國與歐盟的未來貿易協議仍無明確頭緒，梅伊的保守黨內部分議員揚言，倘若梅伊達成協議，他們將會投票否決。

「人民投票大遊行」主辦者之一麥葛羅利（James McGrory）表示，由於這項決定將會衝擊好幾個世代的生活，選民理應擁有改變心意機會。他說：「民眾認為脫歐協商一團糟，他們對政府兌現承諾毫無信心，部分是由於根本無法兌現。」

主辦單位表示，約70萬人上街遊行，成為自2003年反伊拉克戰爭示威抗議以來英國境內最大規模抗議遊行。

抗議民眾先在海德公園（Hyde Park）附近集結，然後遊行通過唐寧街（Downing Street），最終在國會大廈外面聆聽來自主要政黨的政治人物發表演說。