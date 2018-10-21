美擬再派艦通過台海 傳至少2艘且任務多天

2018-10-21 05:00

〔中央社〕華爾街日報今天報導，美方考慮繼7月後再次派艦通過台灣海峽。2名未具名官員說，這次任務多天，至少包含2艘軍艦，目的是向中國展現美軍有權航經台海及任何國際水域。

路透社先前引述美國官員報導，美方考慮再次派艦通過台海，但參與相關討論的美國官員都未透露軍艦再度通過台海的可能時間。

華爾街日報報導，這項行動仍在規劃，倘若執行，將在美中關係再度緊張之際發生。此外，美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）本週在新加坡會晤區域國家防長時也強調，美國將在任何國際水域自由航行。

馬提斯在第5屆東協國防部長擴大會議（ADMM-Plus）表示：「美國將飛越、航經並在國際法允許的任何地方行動，我們也鼓勵所有國家自信地行使相同權利。」

美軍近年頻繁在南海執行航行自由任務，挑戰中國對南海主權聲索及軍事部署，派艦通過台海次數不多。馬提斯日前在新加坡會晤中國防長魏鳳和，馬提斯指這次會面是為緩和日益緊張的兩軍關係。

今年美中關係明顯惡化，除了互祭關稅打貿易戰，雙方在政治、軍事領域摩擦也增加。美方宣布對台軍售3.3億美元、制裁中共中央軍委裝備發展部及部長李尚福、派遣B-52轟炸機飛越南海後，美中驅逐艦9月底險些在南海擦撞。

報導說，美軍艦艇通過台海將被台灣視為美方展現對台支持。

中共艦機今年屢次在台灣周邊進行遠海長航訓練，美軍7月7日派遣勃克級飛彈驅逐艦馬斯廷號（USS Mustin）、班福特號（USS Benfold）通過台海，距離上次類似行動時隔約一年。

總統府當時表示，台灣一向重視台海及區域和平穩定，身為國際社會負責任的一員，將持續努力維持兩岸現狀，確保亞太地區和平、繁榮及發展。外交部說，政府關切區域緊張情勢發展，將加速國防投資、強化自我防衛能力，以面對不斷升高的軍事威脅。

中國外交部發言人華春瑩7月9日表示，中方已就此向美方表達關切。她重申，台灣議題是「中美關係中最重要和最敏感的問題」，中方敦促美方「慎重妥善處理涉台問題，以免損害中美關係和台海和平穩定」。（編輯：劉學源）