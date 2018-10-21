梅克爾譴責記者哈紹吉遇害 要求沙烏地解釋

2018-10-21 01:44

〔中央社〕德國總理梅克爾今天譴責知名記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）在沙烏地駐伊斯坦堡領事館遭殺害，並稱截至目前沙烏地當局針對哈紹吉遇害經過的解釋並不適當。

梅克爾（Angela Merkel）與德國外交部長馬斯（Heiko Maas）發表聯合聲明說：「我們以最強烈措辭譴責這種行徑。我們期待沙烏地阿拉伯針對有關他遇害的經過及背景展現透明度，當前有關伊斯坦堡領事館事件的可取得資訊並不適當。」

梅克爾和馬斯也對哈紹吉的親友表達深切哀悼，並要求沙烏地當局追究該為哈紹吉之死負責者的責任。