記者遇害沙烏地急止血 國際關注事態發展

2018-10-21 00:38

〔中央社〕失蹤逾兩週的沙烏地阿拉伯記者哈紹吉今天終獲證實命喪沙烏地領事館。沙國在壓力下急於止血，但獨立調查和揪出幕後黑手聲浪紛至沓來，國際社會密切關注事態發展。

以下是哈紹吉（Jamal Khashoggi）案最新發展和各方反應整理：

●人間蒸發

沙烏地阿拉伯異議記者、旅居美國的「華盛頓郵報」專欄作家哈紹吉2日進入土耳其伊斯坦堡的沙烏地領事館領取結婚所需文件，卻就此離奇失蹤。

土耳其官員數天後表示，他們認為哈紹吉死在領事館內並遭分屍；沙烏地強烈否認指控。但國際壓力紛至沓來，美國總統川普和華府官員也就此評論，迫使沙烏地今天承認哈紹吉已死。

●土耳其版真相

土耳其消息人士表示，當局掌握據傳哈紹吉在領事館遇害的錄音。親政府的土耳其「新曙光報」（Yeni Safak）據稱根據錄音內容報導指出，哈紹吉被審訊時遭刑求，手指被切下後遭到斬首。

●沙烏地版真相

沙烏地檢方今天表示，哈紹吉與在領事館內會見他的人士發生打鬥導致死亡。檢方在聲明中表示，18名沙烏地人已遭逮捕。

一名沙烏地官員告訴路透社：「一群沙烏地人與哈紹吉發生肢體衝突，他們為了讓哈紹吉安靜下來，掐住他脖子致死。」

●沙烏地急止血

有沙烏地王室管道的5名消息人士表示，這場危機迫使沙烏地國王沙爾曼（King Salman）親自介入。沙烏地官方媒體報導，國王也下令設立由王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）主導的部長級委員會，重新整頓其情報總部。這意味王儲仍擁有廣泛權威。

沙烏地官方媒體報導，包括王儲左右手的王室顧問卡塔尼（Saud al-Qahtani），以及情報機構副首長阿希里（Ahmed al-Asiri）已遭國王下令革職。

●川普反應

在沙烏地證實哈紹吉已死之前，川普雖曾表示，可能考慮對沙國祭出制裁，卻又不願與沙烏地領導階層過度保持距離。

在沙烏地今天承認哈紹吉死訊後，將利雅德當局視為外交政策主軸的川普表示：「我認為這是很棒的第一步，這是很大的一步。」

他也說：「沙烏地阿拉伯一直是偉大的盟友，但這樣的事情是不可接受的。」川普說他會與沙烏地實際上的統治者穆罕默德．沙爾曼談話。

川普並表示，會與國會合作商討下一步，但「我更希望不要以取消1100億美元軍售作為懲罰，這意味著60萬個工作機會…我們必須靠這些來抗衡伊朗」。

●其他西方國家回應

沙烏地首度承認哈紹吉死亡後，英國外交部今天發布聲明表示：「哈紹吉證實身亡，我們向他的家屬致哀。我們正在評估沙烏地的報導和下一步作法。如同外交大臣所說，這是可怕行徑，須追究罪魁禍首的責任。」

荷蘭總理呂特（Mark Rutte）今天表示：「這是令人高度憂心的情況，我們已決定不出席投資研討會。整個國際社會現在都在關注事態發展。」他指的是預定23日在利雅德展開的投資高峰會。這場危機爆發後，西方企業高階主管和西方國家高層官員相繼宣布退出，藉以抵制沙烏地。

●阿拉伯國家回應

埃及外交部發布聲明讚揚沙爾曼國王採取「果斷」、「勇敢」行動調查哈紹吉之死，並強調「尊重法律原則和可產生效果的司法運用」。

阿拉伯聯合大公國通訊社（WAM）在推文中表示，阿拉伯聯合大公國「讚揚沙烏地國王沙爾曼就哈紹吉一事所做指令和決策」。

阿拉伯衛星電視台（Al Arabiya TV）引述巴林官方聲明報導，巴林稱讚「沙烏地阿拉伯仍將是一個堅守正義、價值和原則的國家」。

●土耳其回應

土耳其高級官員表示，土耳其調查人員「不久之後」可能就會查出哈紹吉遺體遭如何處置。不願具名的官員告訴路透社，土耳其已取得哈紹吉DNA樣本，這意味調查人員目前不需要向沙烏地索取DNA樣本。

土耳其執政正義發展黨（AK Party）發言人契利克（Omer Celik）表示，土耳其不希望哈紹吉遭殺害一案有任何隱瞞，也不會未審先判。

●未婚妻哀痛逾恆

哈紹吉土耳其籍未婚妻成吉茲（Hatice Cengiz）用阿拉伯語發推文說，「我心悲痛，淚眼婆娑，與你永別令我們哀傷，我親愛的賈瑪爾（哈紹吉的名字）」、「真主垂憐吾愛賈瑪爾，願你安息」。她還說：「#烈士哈紹吉遺體安在？」

●其他反應

聯合國發言人今天指出，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）對於利雅德當局證實哈紹吉身亡一事「深感憂慮」。古特瑞斯要求針對哈紹吉喪命事件進行「迅速、徹底、透明」調查，並敦促全面追究涉案人士的責任。

國際特赦組織（Amnesty International）表示，沙烏地對哈紹吉死因的解釋似乎是要掩蓋「駭人聽聞暗殺」的事實真相。

國際特赦組織中東總監哈迪德（Samah Hadid）在聲明中表示：「沙烏地當局調查結果宣稱，哈紹吉在領事館內因『鬥毆』致死並不可信，也讓沙烏地阿拉伯的人權紀錄跌落谷底。」

國際特赦組織呼籲沙烏地當局交出哈紹吉的遺體，好讓獨立鑑識專家進行驗屍，並要求聯合國著手調查。