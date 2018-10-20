罹癌故事感動網友 女子募到123萬卻遭踢爆裝病！

2018-10-20 23:25

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一名女子日前在社群上表示自己罹癌，並苦訴自己的抗癌歷程，讓不少網友轉貼分享，紛紛捐款給這名女子，沒花多大工夫就成功募集到5.5萬元澳幣（約123萬元新台幣）。但事後有網友跳出來踢爆該名女子根本沒得病，完全是在利用網友的同情心騙錢，之後也獲警方證實該名女子根本沒事，讓原本寄予同情的網友痛批「不要臉！」。

根據外媒報導，澳洲27歲的露西（Lucy Wieland）日前在IG上分享自己對抗卵巢癌的心路歷程，讓不少網友動容，並將她的故事分享出去。而露西在募資平台「GoFundMe」上的資料指出她樂觀善良，去年終於完成夢想，開了一間屬於自己的沙龍店，但命運捉弄人，之後露西被診斷出罹患卵巢癌，經歷了大小手術與治療仍未見好轉，現在已經散盡家財。

露西聲稱，癌細胞已經擴散至全身的她，已經發展到4期卵巢癌，醫生都說她的壽命已經剩下不到1年，但露西的家人不放棄任何希望，聽聞有一種非傳統療法可以治療，但收費高昂，希望外界可以發揮愛心捐助，讓她與家人度過這個難關。

露西的故事被分享出去後，不少網友慷慨解囊，沒多久就成功募資到5.5萬元澳幣。但是事後有網友跳出來質疑故事的真偽，認為她在IG上的照片是騙人的，不斷要求露西解釋，但沒想到他直接被露西封鎖，讓該名網友氣得直接告發。

警方獲報以後，在本月18日直接登門拜訪露西家，馬上證實露西根本是在裝病，在網路上編故事編得真情流露，利用人的同情心騙錢。消息一出，不少網友大怒，譴責露西這樣令人不齒的行為。