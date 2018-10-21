傳美考慮再派軍艦通過台海 軍事專家分析是這個目的

《路透》報導，美國正在考慮再派軍艦通過台灣海峽。圖為美國海軍伯克級驅逐艦馬斯廷號（DDG-89）。（擷取自美國海軍官網）

2018-10-21 00:18

〔即時新聞／綜合報導〕《路透》報導稱，美國正在考慮派軍艦通過台灣海峽的新行動，這項任務目的為確保自由通行這條戰略航道，但也可能升高美國與中國的緊張關係。對此，軍事專家施孝瑋分析，美國若經常性派船艦通過台海，目的是要讓世界各國知道，台灣海峽就是一個國際水域，而非中國認為的「內水」。

據《蘋果日報》報導，《軍情與航空》網站主編施孝瑋指出，台灣海峽中間有一段不算窄的「國際水域」，而美國軍艦若常態性的通過台海，那世界各國就會認為美國展現決心維持自由航行權，口語化的比喻就是「小狗灑尿」，常常在某處撒尿，那麼那個地方就會有味道。

施孝瑋強調，過去中國曾把台灣海峽認定是「內水」，是嚴重違反「海洋公約」的認知，而美國認定台灣海峽是公海，大家也都沒在理睬中國單方面的認定，認為有自由航行權而把台灣海峽當公海航行。

美國軍艦最近一次通過台灣海峽，是在今年7月份時的伯克級驅逐艦馬斯廷號（DDG-89）及班福特號（DDG-65），當時兩艘軍艦從台灣南部海域航經台灣海峽。