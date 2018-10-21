愛情長跑30多年！百歲人瑞嫁小26歲老公 親友感動淚崩

百歲人瑞諾拉（Norah Witkiss）與小她26歲的耶茲（Malcolm Yates）愛情長跑30多年後結為夫妻，親友們感動送上祝福。（擷取自BBC）

2018-10-21 00:33

〔即時新聞／綜合報導〕英國百歲人瑞諾拉（Norah Witkiss）與小她26歲的耶茲（Malcolm Yates）愛情長跑30多年，16日結為夫妻，親友們紛紛送上祝福，還有人留下感動的淚水。

綜合媒體報導，諾拉18歲時嫁給第一任丈夫，但前夫於1970年代過世。諾拉再嫁，第二任丈夫後來也離開人世。

1980年代，身為寡婦的諾拉在舞蹈班上遇到耶茲。離過婚的耶茲當時對諾拉可說是一見鍾情，他說，是諾拉教會笨拙的他跳舞。

兩人交往30多年後，耶茲向100歲的諾拉求婚。諾拉說，與耶茲交往時並沒有結婚的打算，但隨著時光過去，她覺得，也許結婚「是個好主意」！

諾拉說，結婚是值得等待的，她相信老公什麼都願意為她做。被問到長壽秘訣，諾拉說，她經常跟好朋友出去跳舞，「我生活得很好，很享受。」

兩位新人還沒想到要去哪裡度蜜月，目前只想好好享受兩人共處的時光。