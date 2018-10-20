學「習」風！ 北京學者哈佛線上教導習思想

2018-10-20 19:16

〔中央社〕中國社會目前一片研讀中共總書記習近平思想的學「習」風，甚至開始傳到國外。有研究中國問題的專家在美國哈佛和麻省理工合辦的線上課程平台完成「習思想」學習，並獲得合格證書。

中共19大之後，當局強力宣揚習近平思想，不但走進校園和研究機構，一些地鐵車廂影音系統甚至滾動播放相關內容，還有宣講員進行講解，讓民眾坐地鐵時也能學習「習思想」。

這股學「習」風正試著走出中國國門。美國外交政策（Foreign Policy）網站18日刊登澳洲中國研究專家凱大熊（Kevin Carrico）的文章說，北京清華大學國情研究中心主任胡鞍鋼日前在edX平台上開課教授「習近平新時代中國特色社會主義思想」，課程語言為中文，但配有英文字幕、講解和習題。

edX是美國哈佛大學和麻省理工學院合辦的線上課程平台。

凱大熊說，自己以滿分100分的成績通過考試，並支付美金49元後獲發胡鞍鋼簽名的電子證書。

課程資料顯示，這門課程將讓學生系統且充分地認識到中國共產黨以人民為核心的理念，以及對中國特色社會主義道路有更深刻理解。課程共8週、12小時，滿分100分，學生獲得60分即合格，85分則為優異。

凱大熊指出，課程中提到中國社會與西方社會有很大不同，在於「中國建立了一個屬於人民的社會」。胡鞍鋼在課程中提到，中國的國名、中央銀行、警察和軍隊都以「人民」命名，習近平更在中共19大提及了203次「人民」。

與官方關係密切的胡鞍鋼因在曾經發表的研究成果中稱「中國的綜合國力已經全面超越美國，居世界第一」，而在中美貿易戰後引發學界爭議。

一批清華校友8月間聯署上書清華大學校長，批評胡鞍鋼全面超美論「上誤國家決策、下誤黎民百姓，遠引他國戒心」，要求校方解聘他。