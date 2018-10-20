《華郵》記者虐殺案漸明朗 案情進展一次看清楚

2018-10-20 20:01

〔即時新聞／綜合報導〕華郵記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）失蹤超過兩週，今（20）日沙國終於首度承認哈紹吉是在沙國駐土耳其領事館因「肢體衝突」死亡，不過同時也再次澄清，王儲事前對此毫不知情，讓案情依舊撲朔迷離。英國《衛報》在今日也對整起事件作出統整，以下為《衛報》關於本案整理出的時間軸。

9月28日，哈紹吉為了取得結婚證書，冒險踏入沙國駐土耳其伊斯坦堡領事館，領取辦理結婚證書所需文件，哈紹吉行前特別告知朋友，若他遭遇不測，一定要將此事曝光。而沙國辦事處則是告知哈紹吉下週備妥文件後再來領取。

10月2日，哈紹吉帶著土耳其籍的未婚妻成吉茲（Hatice Cengiz），再度踏入伊斯坦堡領事館，而領事館方稱不能攜帶手機等私人物品進入館內，要求成吉茲拿著這些物品在館外等候。成吉茲等了數小時沒有見到哈紹吉出現後便即報警。

10月3日，沙國政府發表聲明，表示哈紹吉失蹤，正在與土耳其當局合作找尋，不過沙國指出，哈紹吉是「離開領事館」後才失蹤的。土耳其官員則認為哈紹吉仍在沙國領事館中，但是沒有獲得沙國同意，他們不得進入館內搜索。

10月4日，土耳其令沙國駐土大使前往外交部，調查哈紹吉的下落。人權觀察組織表示，如果沙國拘留了哈紹吉而不承認，這樣的行為就構成了「強迫失蹤（enforced disappearance）」。

10月5日，沙國王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）接受《彭博》採訪時表示，歡迎土耳其當局搜查伊斯坦堡領事館。但他拒絕透露哈紹吉是否在沙國面臨任何指控罪名。

10月6日，《路透》記者進入沙國領事館，探查哈紹吉是否被拘留在該處。《路透》記者洩露土耳其官員的情報表示，「哈紹吉進入領事館不久後就被殺害。」而不具名人士也向《衛報》表示相同的訊息，並指出哈紹吉在死前遭遇酷刑，而沙國人員也已將屍體移走。對此沙國駁斥這項指控，並表示這個說法「毫無根據」。

10月7日，有官員指出，他們相信9月29日有一支由15人組成的沙國快打部隊進入了土耳其，且在哈紹吉失蹤當日，這支部隊同時就在領事館內。

10月10日，航班座艙名單洩漏了快打部隊的資訊，報告顯示沙國這隻15人團隊隊員中包括了一名情報官、一名國家保安官以及一名法醫專家。同時土耳其當局調查發現，在哈紹吉失蹤當日，沙國領事館「移除」了所有的監視器。美國總統川普也在此日「要求」沙國政府給出解釋。

10月11日，川普宣稱沙國已在調查此案，同時表示，無論結果如何，都不會放棄有龐大利益的沙國軍售案。土耳其和沙國政府也宣布，他們將對此案進行聯合調查，不過卻引發外界擔心他們想要掩蓋證據。

10月12日，土耳其調查人員稱有影片、錄音證據，證明哈紹吉被殺。也有官員表示，證據顯示哈紹吉的屍體已被肢解。

10月14日，美國官員表示，由於推定沙國謀殺哈紹吉，財政部長史蒂夫（Steve Mnuchin）可能不會參加沙國的經濟會議。此舉造成阿拉伯股市暴跌。

10月15日，在摩根大通（JP Morgan）與福特汽車（Ford）退出會議後。沙國表示若因哈紹吉案遭制裁，他們必定會對此報復。不過法國、德國和英國的外交部聯合發布聲明，呼籲沙國政府應為此案負起責任，而川普則推測，哈紹吉之死可能是一名特工自作主張的行為。

10月17日，發現其中一名涉案嫌疑人圖拜吉（Salah Muhammad al-Tubaigy）在澳洲維多利亞州的法醫學研究所工作了三個月。土耳其官員說，錄音紀錄證明了哈紹吉進入領事館後遭到攻擊，錄音也顯示圖拜吉命令團隊在肢解哈紹吉時戴上耳機聽音樂。對此川普要求土耳其提供該錄音音檔。

10月18日，土耳其全面搜索沙國領事館與附近城外的林地，尋找哈紹吉的遺體。同時美國和英國退出沙國重要的經濟論壇。川普也表示自己相信哈紹吉已死，要求沙國為此負責，並放話沙國將面臨「非常嚴重」的後果。

10月20日，沙國終於承認哈紹吉已死，並聲稱哈紹吉是在沙國駐土耳其領事館因「肢體衝突」死亡，並且宣布整肅高階官員，包括王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman），以及一名情報官員阿西里（Ahmed al-Assiri），據了解，共有18名沙國人員因此遭到逮捕。