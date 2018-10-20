外國遊客自駕車禍爆增 日本推「外國朋友開車中」磁鐵

2018-10-20 20:48

〔即時新聞／綜合報導〕在日本自駕旅遊的外國人不斷增加，不過車禍肇事率也隨之成長。為此日本東北地區的6個地方政府與民間觀光業者共同推出「外國朋友開車中」磁鐵，將發放給租車遊客，並將磁鐵貼在車輛上。東北觀光推進機構表示，希望藉此提醒其他駕駛人禮讓，預防事故發生。

據《朝日新聞》報導，日本有越來越多外國遊客會選擇租車自駕，國土交通省表示，自駕旅遊的人數從2011年的17萬9000人，增加至2015年的70萬5000人；東北觀光推進機構說到，外國駕駛多半是回頭客，因東北地區交通不便，所以偏好自駕出遊，其中2017年在東北地區租車次數達6935次，比2016多了2倍以上。

雖然日本租車業事故件數有減少趨勢，但外國遊客的肇事率卻屢屢攀升；公益基金會交通事故綜合分析中心調查，觀光或商務出差的外籍駕駛人在交通事故中，成為肇事責任較高的「第一肇事者」的案件數量，在2012年是19件，2017年暴增成121件，高達6倍之多。

為了降低外國駕駛的事故發生率，全國租車協會在今年1月提出，發放能夠辨別外國駕駛人身分的貼紙；日本東北地區6縣市的租車公司都已拿磁鐵標籤，上面用日文標示著「外國朋友開車中」，下方還有不死鳥圖案，代表挺過311震災的東北地區；東北觀光推進機構提醒，若是看到此磁鐵，記得禮讓他們，避免意外發生。