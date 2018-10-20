越肥越可愛！美國家公園辦「肥熊大賽」 冠軍胖成球

「肥熊大賽」的冠軍是編號409的「珠鼻」。（圖擷取自「Katmai National Park & Preserve」）

2018-10-20 20:24

〔即時新聞／綜合報導〕冬季將至，棕熊也在為了冬眠而準備，將自己吃得又肥又圓，美國1座國家公園特別為園內的棕熊們舉辦了「肥熊大賽」，奪冠的肥熊胖得像顆球一樣可愛。

綜合媒體報導，美國卡特邁國家公園（Katmai National Park & Preserve）本月初替園內的棕熊們，舉辦了「肥熊大賽」，列出了12隻候選肥熊們，讓民眾票選出最肥美可愛的肥熊，最後由編號409的「珠鼻」（Beadnose）奪冠。

票選活動從10月3日開始，12隻棕熊兩兩捉對廝殺、逐步晉級，10月9日卡特邁國家公園公布票數最高的2位冠軍候補，分別是409號的「珠鼻」與沒有名字的747號大公熊，儘管實際的體型747號其實更大一些，但是由於409號「珠鼻」的照片更加圓滾可愛，最後「肥熊大賽」的優勝還是由「珠鼻」拿下。

擁有大約2200頭熊的卡特邁國家公園位於美國阿拉斯加半島，從2015年起，每年都舉辦為期1週的「肥熊週」的活動，藉趣味的方式傳達棕熊的相關資訊。棕熊之所以會這麼胖，是因為棕熊需要花費將近半年的時間在冬眠，冬眠期間棕熊通常會少掉大約1/3的體重，為了不讓自己餓死，棕熊從7月起就會開始狂吃以預備冬眠。