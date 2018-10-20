600萬網友看完驚呆！日神人用洗面乳搓出超綿密泡泡

該網友不斷重覆加水、搓泡的步驟，不到一分鐘就搓出超綿密的泡抹。（圖擷自推特）

2018-10-20 20:18

〔即時新聞／綜合報導〕使用洗面乳洗臉時總搓不出泡泡嗎？最近有段影片在網路上被瘋傳，因為片中的女網友僅靠著雙手，就輕易將洗面乳打成綿密的泡沫，神技引來許多網友討論。

日本女網友「かりん」最近在推特貼出一段影片，片中他將一小塊的洗面乳擠到手中，並在掌心加入一點水，然後把洗面乳與水混合，接著開始是手指猛搓、並再加入少許的水。該網友不斷重覆加水、搓泡的步驟，結果不到一分鐘，原本一小點的洗面乳就被他搓成超綿密的泡抹。

這段影片很快在引來瘋傳，目前已吸引600萬人次點閱，而且該網友之後還加碼貼出如何用肥皂搓出同樣綿密的泡沫。許多網友看了都直呼，「好神奇！」、「超療癒。」、「這已經是藝術了。」但也有網友表示，在實際測試後發現沒那麼容易。

相關影片請見：

何もない私の唯一の特技だから見てほしい pic.twitter.com/LEhBxotOIM — かりん （@na_mi_da） 2018年10月17日

日本網友僅靠著雙手將洗面乳打成綿密的泡沫。（圖擷自推特）

網友將一小塊的洗面乳擠到手中，並在掌心加入一點水，然後把洗面乳與水混合。（圖擷自推特）