爸爸開心拍寶寶驚見「恐怖鬼影」 網友看完影片超毛...

門口旁的疑似「鬼影」的東西把父親嚇了一大跳。（圖擷取自「The Hidden Underbelly 2.0」YouTube）

2018-10-20 19:39

〔即時新聞／綜合報導〕真的讓人超毛！國外一名父親日前在家使用監測攝影機，準備拍攝寶寶的日常狀況時，卻在試用攝影機時意外錄下「靈異鬼影」，嚇得他當場大罵髒話，也立刻跑到房間去檢查，但卻什麼也沒找到。影片曝光後有網友驚呼「有夠毛」、「天啊！ 那是鬼影嗎...」。

綜合外媒報導，事發當時這名父親正在樓下客廳調整測試攝影機，他把鏡頭緩緩向上移動，一路從床上的寶寶拍到老婆，此時卻驚見老婆後方的門口處，突然出現一個疑似「人影」的東西看向鏡頭，但只出現不到1秒鐘就消失，嚇的這名父親大喊「WTF！麗莎，在你背後的東西是什麼？」接著立刻狂奔至樓上的房間。

男子衝到房間後隨即對著房間內外檢查一遍，卻什麼奇怪的人或東西都沒看到，不過他堅信自己的確看到奇怪的「人影」在老婆與寶寶的身後做怪。

這段影片上傳至YouTube頻道「隱藏的地下世界2.0 」（The Hidden Underbelly 2.0）後引起不少網友熱議，許多網友紛紛驚呼，「真應該是真的見鬼了...」、「夭壽喔 快逃啊」、「有夠毛」、「這還住得下去嗎」、「天啊！ 那是鬼影嗎...」，但也有網友質疑影片的真實性，認為這根本是「假的」。