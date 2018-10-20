希特勒是雙性戀? CIA解密：曾對某男子產生性衝動

解密報告稱納粹德國元首希特勒是一名雙性戀者。（美聯社）

2018-10-20 17:00

〔即時新聞／綜合報導〕納粹德國元首希特勒（Adolf Hitler）的一生充滿爭議，早年在維也納窮困潦倒的生活也是歷史學家研究的重點。近期一份由美國「戰略情報局」（CIA前身）在二戰時撰寫的報告指出，希特勒是一名雙性戀者，而他在維也納生活時居住的旅館，其實是男同志尋歡作樂的地方。

根據「俄羅斯衛星通訊社」報導，美國中央情報局日前解密的一份有關納粹德國元首希特勒長達70頁的報告，是1943年由美國人類學家菲爾德（Henry Field）所整理，他的任務是蒐集希特勒在內的納粹高官資料，供美國總統羅斯福參閱。

據報導，報告涵蓋希特勒的童年、學歷、飲食習慣以及演說技巧等，至於性向部分，則由希特勒的密友、1930年代納粹掌權後逃往美國的漢斯丹格爾（Ernst Hanfstaengl）所提供。

報告描述，希特勒「有施虐和受虐傾向，年輕時偏向同性戀」。希特勒於1910至1913年間在維也納生活時，住在一家專門接待男士的旅館。報告指出，該旅館正是給老同志尋找年輕男性的地方。報告也指出，希特勒於20年代被囚禁後，曾對其未來的副手魯道夫·赫斯（Rudolf Hess）產生過性衝動。