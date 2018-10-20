炸毀中國盜捕漁船 印尼剽悍女部長：那是跨國犯罪

印尼海洋漁業女部長蘇西（Susi Pudjiastuti），將部分扣押的中國、泰國和菲律賓的漁船直接炸毀。（美聯社）

2018-10-20 14:10

〔即時新聞／綜合報導〕印尼海洋漁業女部長蘇西（Susi Pudjiastuti）行事剽悍，上任4年來已禁止1萬多艘外國漁船在印尼海域捕撈，同時扣押並弄沉數百艘船隻，其中有部分中國、泰國和菲律賓的漁船直接被炸毀。蘇西18日在雅加達記者會後接受訪問時表示，中國漁船並不是在捕魚，而是在進行「跨國有組織犯罪」。

據《南華早報》報導，蘇西過去是白手起家的女商人，當上部長後因為抽菸習慣和刺青而聞名，不過她執行政策始終相當嚴肅，不准外國漁民掠奪印尼海域。

蘇西指出，在非法、無管制和未報告的捕撈議題上，印尼曾與中國發生過多次分歧，但對方政府不同意將這些行為歸類為跨國犯罪，儘管問題都出自於中國船隻。

中國過去得知船隻遭到炸沉時，曾向印尼表示嚴重關切，不過也在兩年前承諾將對過度捕撈採取行動，包括減少漁船的數量，中國漁業漁政管理局副局長劉新中更聲稱，中國比其他國家更關心海洋資源的保護和永續性。

然而，蘇西不同意中國政府的說法，因為「他們稱之為捕魚。我們稱之為犯罪」。蘇西說，中國漁民一直被抓到盜捕鯊魚，連遠在太平洋另一方的科隆群島海域也遭殃。蘇西向世界各國呼籲，必須要以國際合作方式圍堵中國非法漁船，才能避免漁業資源受到損害。