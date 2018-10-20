美：中俄伊朗3國企圖干預期中選舉

2018-10-20 14:26

〔中央社〕美國政府今天警告，俄羅斯、中國及伊朗企圖干預下個月的國會期中選舉，同時聯邦檢察官依參與這類計畫的罪嫌，起訴一名俄國國民。

美國4個情報與執法機關在聯合聲明中表示，來自這3個國家的影響行動，包括利用社群媒體炒熱引起分歧的議題、散播有關政治候選人的假消息及在英文媒體上投放內容。

他們今天提出警告的同時，美國政府公布44歲俄國國民庫斯亞諾娃（Elena Alekseevna Khusyaynova）涉及的犯罪指控。根據知情官員，她是第一位因企圖干預2018年美國選舉而遭起訴的人士。

美國國家情報總監辦公室（ODNI）、司法部（DOJ）、聯邦調查局（FBI）及國土安全部（DHS）聲明表示：「外國干預我國選舉是民主威脅，查明並防止這類干預行為是聯邦政府的首要任務。」

這些機關表示，他們沒有證據證明有任何外國人士企圖破壞投票系統，以在11月國會期中選舉中妨礙投票、計票或改變結果。

這4個機關說，部分辦理投票所業務的州級與地方政府曾通報，發現有人企圖進入他們的網路，但官員得以「阻止進入或迅速減少這類情況發生」。

國土安全部官員克瑞布斯（Christopher Krebs）今天在記者會上表示，在11月選舉前，沒有任何州的投票系統遭成功駭入。他說：「我們目前在全美各地沒有看到選舉設備出現任何破壞或入侵的情形。」