中國霧霾新元凶 中外研究指甲醛

2018-10-20 13:46

〔中央社〕哈佛和兩所中國大學的科學報告稱，甲醛成了中國冬季霧霾的新元凶。報告指出，甲醛的釋放主要來自汽車、化工和煉油廠，在產生厚重且有毒的汙染中發揮的作用，比人們從前的認知更大。

紐約時報報導，在一份發表在「地球物理研究通訊」（Geophysical Research Letters）上的報告中，科學家們認為，霧霾中「很大一部分」的硫都是燃煤釋放的甲醛和二氧化硫的化學作用下的產物。

哈佛研究員、該研究的第一作者莫赫（Jonathan Moch）建議，最容易的修復措施包括改進小汽車和卡車的點火開關，在加油站安裝帶有橡膠密封圈的噴嘴，防止氣體洩漏。

此外，減少集中在天津這個靠近北京的沿海城市的化工和煉油廠的廢氣排放，也會產生極大的影響，但是莫赫說，執行起來可能會更加困難。

報導指出，精煉工廠產量的大幅削減可能與政府的經濟和政治需要發生衝突，尤其是在中美貿易戰威脅到中國經濟成長之際。

長期以來，人們一直認為中國汙染的主要顆粒物是硫酸鹽，一種燃煤釋放的二氧化硫的產物。

但一項由北京清華大學和位於中國最北部省份黑龍江省首府哈爾濱的哈爾濱工業大學的科學家進行的研究表明，另一種硫分子，羥基甲烷磺酸鹽，也是個重要來源。

研究人員發現，這種分子是由甲醛和二氧化硫之間的化學反應形成的，這也解釋了為什麼儘管努力減少二氧化硫的排放，「極端空氣污染事件」仍然持續存在。