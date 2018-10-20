中國抗霧霾亂拆民宅煤炭設備 北方數百萬戶冷到皮皮挫

中國從去年年底開始為了對抗霧霾，竟然拆除民宅燃煤設備改用天然氣供暖，但天然氣卻供應不足，導致北方數百萬戶民眾冷到爆。（法新社）

2018-10-20 11:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京在冬天時氣溫可能低到攝氏零下15度，過去北方民眾抗寒的方式多為燒煤取暖，但中國政府為了對抗霧霾，竟然從去年就開始拆除民宅煤炭設備改用天然氣供暖，結果過大的用量導致天然氣不足，北方數百萬戶民眾莫不冷到皮皮挫。

據《CNN》報導，中國國務院副總理韓正18日下出指令，要求官員們必須確保天然氣供應充足，並且絕對禁止拆除現有的煤炭設施，以免沒天然氣可用時又燒不了煤炭。

韓正之所以會特別發出通令，主因是去年年底中國宣布通過將北方300萬戶家庭轉為天然氣供暖，結果地方政府好大喜功，數字暴增為550萬戶，結果根本沒有那麼多天然氣，還拆掉了民宅煤炭設備，讓數百萬人無法取暖甚至不能煮飯。

綠色和平組織指出，煤炭是中國迄今為止的主要供暖來源，2016年提供了83％的供熱，因此，驟然去除煤炭會讓許多家庭沒有替代燃料來源。

中國目前的防霧霾計劃，仍要求北京、天津和中國北方其他26個城市的360多萬戶家庭，在本月底之前將燃煤供暖系統轉換為天然氣。不過，中國北方整體減少煙霧排放的目標，卻從去年的15％左右下調至今年冬季的3％至5％。

雖然中國官方沒有給出解釋，但專家推測與美國貿易戰後所造成的經濟停滯，可能讓中國官員不願過度限制工廠的排放量。