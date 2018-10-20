孟宏偉妻憂夫婦性命不保 外媒：罕見且激烈的控訴

國際刑警組織（INTERPOL）前主席孟宏偉妻子葛瑞絲．孟（Grace Meng）在訪談中僅以背部示人。（美聯社）

2018-10-20 12:18

〔即時新聞／綜合報導〕國際刑警組織（INTERPOL）前主席孟宏偉上月底返回中國後「被失蹤」，其妻葛瑞絲．孟（Grace Meng，後稱葛瑞絲）先是在法國報案，其後不斷對外求救，稱其與夫婿「性命堪憂」，外媒評論，中國倒台官員親屬如此直言批評當局並積極維權的舉動實屬罕見。

綜合外媒報導，孟宏偉妻子葛瑞絲現仍待在國際刑警組織總部所在地法國里昂，她近期積極接受外媒專訪，抨擊中國對她丈夫的逮捕行動是「殘酷而骯髒的政治迫害」，她接著透露，自己雖身在法國，但曾數度接到恐嚇電話，並被疑為中國勢力的2個小組盯上，若綜合丈夫生死未卜的現況，夫妻2人性命都可能不保。

《法新社》等外媒綜合葛瑞絲近期的言行進行分析，認為她直言不諱揭露中國政府的壓迫及當前面對的狀況，是對當局一次罕見且非常激烈的抨擊，強調「中共落馬官員親屬大部分都保持沉默，因此葛瑞絲的直言不諱是無先例的，無疑使中國政府頗為尷尬」。

美國《自由亞洲電台》則指出，中國政府一直設法在國際組織的高階位置委任中國人，而孟宏偉便是其中最成功的案例，如今面臨離奇的被失蹤、被下台，無疑代表中國在這方面的努力受到嚴重挫折。