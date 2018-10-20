沙國承認華郵記者死在領事館 川普：將進行制裁

美國總統川普表示，相信沙國官方的解釋，並將對沙國進行制裁，但不會取消對沙國的相關軍售。（美聯社）

2018-10-20 10:03

〔即時新聞／綜合報導〕沙烏地阿拉伯今天證實，《華盛頓郵報》特約記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）在沙國駐土耳其領事館因「肢體衝突」死亡。美國總統川普表示，相信沙國官方的解釋，並將對沙國進行制裁，但不會取消對沙國的相關軍售。

綜合媒體報導，川普指出，沙國承認哈紹吉已死，這是「很好的第一步」，但發生這種事情是「不可接受的」，他希望在採取下一步措施之前與沙國王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）交談。川普認為，沙國逮捕涉案人士「非常重要」，哈紹吉的死亡是一個「可怕的事件」，他並沒有「被忽視」。

川普還說，他將與美國國會合作商討應對措施，傾向將對沙國進行某種形式的制裁，但不包括與沙國的數十億美元國防軍售案，因為這將為美國公司和就業帶來傷害。

南卡羅來納州共和黨籍參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）在推特上批評，他對沙國有關哈紹吉死亡的說法抱持懷疑態度，認為沙國只不過是輕描淡寫。

沙國今天承認哈紹吉是在訪問伊斯坦堡沙國領事館時被殺，死於「肢體衝突」。沙國總檢察官初步調查發現，哈紹吉一開始是與領事館內的人在爭吵，衝突逐漸升級。基於該調查結果，沙國政府表示已解雇5名高官、逮捕18名涉案人士，被解雇者包括王儲的顧問Saud al-Qahtani、情報局副局長Ahmed al-Assiri。