中國戰機殲-10S驚傳墜毀致2死 駭人屍塊散一地

中國空軍一架殲-10S驚傳在廣東湛江的遂溪基地執行飛行訓練任務時墜毀，造成2人死亡。（圖擷取自微博）

2018-10-20 09:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國空軍一架殲-10S驚傳在廣東湛江的遂溪基地執行飛行訓練任務時墜毀，造成2人死亡。隨後，網路瘋傳一段影片，墜機現場留有一片帶有解放軍「八一」軍徽的軍機殘骸，其中還有一塊帶有血跡的、疑似屍塊的物體。

《多維新聞網》報導，微博上一名擁有56萬粉絲的中國航空攝影師「DS大彪」18日發文證實，中國空軍一架軍機墜毀，型號疑似是一架殲-10S雙座型戰機。

隨後，網路上流傳一段24秒的影片，事故現場聚集大批民眾圍觀，飛機殘骸火勢未完全熄滅，並冒出黑煙，現場還有解放軍「八一」軍徽的軍機殘骸，其中一塊殘骸旁有疑似屍塊的物體。

《多維新聞網》引述知情人士表示，軍機墜毀地點是中國空軍在廣東湛江的遂溪基地，主要負責中國南方地區的防務工作。

報導提到，在過去數年中，殲-10系列戰機，包括殲-10A、殲-10B、殲-10S等，都有墜毀的記錄。中國官方曾在2015年12月公告，殲-10S戰機墜毀事故，外界推測為俄制AL-31發動機出現故障，而此次殲-10S戰機墜毀，尚無法確定是否與AL-31發動機有關。

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