召回中南美3國使節 蓬佩奧：小心中國投資

2018-10-20 03:36

〔中央社〕美國國務院上個月召回巴拿馬、薩爾瓦多與多明尼加3國與台灣斷交的外交使節。對此，美國國務卿蓬佩奧表示，中國在海外的投資造成相關國家處境惡化，美國並不樂見。

在薩爾瓦多與台灣斷交後，美國國務院於9月8日無預警召回駐多明尼加大使柏恩斯坦（Robin Bernstein）、駐薩爾瓦多大使馬尼斯（Jean Manes）與駐巴拿馬代辦康若珊（Roxanne Cabral），以了解這3國與台灣斷交的決定，並了解中國在區域日益增長的影響力。

蓬佩奧（Mike Pompeo）昨天接受巴拿馬TVN電視台專訪，問及做出這項行動希望傳達何種訊息時表示，美國希望巴拿馬人民與區域受益，希望確保當部分國家投資時，能以符合國際法並使巴拿馬人民獲益的方式進行，這包括中國在內。

但他指出，有時候中國並未這麼做。美國非常期望見到巴拿馬獲益，也希望確保每個人都能清楚了解中國對該國與區域的投資情況。

在被進一步追問細節時，蓬佩奧表示，中國在某些地區以一種造成相關國家處境惡化的方式投資，這種情況不該發生。任何外來投資都必須是對投資者有益的投資，也必須對接受投資的國家有好處。美國只是希望確保中國在投資時，能以嘉惠被投資國人民的方式進行。（編輯：徐睿承）