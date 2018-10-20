與美不同調 歐亞51國開峰會擁抱自由貿易

2018-10-20 01:05

〔中央社〕亞歐峰會18日在布魯塞爾登場，包括德國總理梅克爾與中國總理李克強等共計51個歐亞國家領導人及代表出席，聲明同意以世貿組織為核心，捍衛多邊貿易體系，很明顯與美國總統川普的保護主義不同調。

歐亞高峰會議自1996年展開，會議主旨是促進亞洲和歐洲之間的對話與合作，每年在不同國家舉行，今年第12屆聚焦貿易、永續發展與氣候變遷，以及反恐等議題，共有30個歐洲國家和21個亞洲國家的領導人或代表參與，今年亞洲方面包括李克強、日本首相安倍晉三、韓國總統文在寅及新加坡總理李顯龍等人出席。

會議在18日晚間登場，各國領導人先進行一場不公開晚餐，今天則正式進入工作會議，下午閉幕後歐洲理事會發表聲明今年主題是「在全球挑戰的全球夥伴」，各國領導人討論面對世界加速改變，歐亞所面臨的機遇和挑戰，並同意促進以多邊主義為主的合作及共同應對全球挑戰。

這項聲明重點包括尊重國際法的基礎上共同致力和平安全，根據聯合國憲章及世界人權宣言等促進和保護人權、支持開放的經濟，另同意以世貿組織（WTO）為核心，捍衛多邊貿易體系等。

歐盟指出，峰會領導人強調將遵守WTO規則，相互合作使爭端解決機制更加有效，另加快改革WTO。

中國國務院總理李克強在峰會期間與法國總統馬克宏會晤，李克強也提到將維護多邊主義和自由貿易體制，加強在WTO改革、氣候變化等問題上的溝通與協調。

由於美國今年起對歐洲及亞洲多國掀起貿易戰，因此貿易議題是這次歐亞高峰會最受矚目議題，不但會議結論端出維護多邊貿易體系，歐盟在這次會議上還以行動展示支持自由貿易協定，除與越南達成自由貿易協定共識，另與新加坡簽署自貿協定，歐亞以聚集51國力量宣示大力支持開放及自由貿易，與美國總統川普的保護主義唱反調。

峰會閉幕後，奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）、歐盟外交和安全政策高級代表茉格里尼（Federica Mogherini）、南韓外長康京和等人召開記者會，其中茉格里尼在18日受訪曾否認這次是反對川普的峰會，今天她再重申歐亞之間有很明確的承諾，那就是支持和加強開放及自由的貿易，歐盟正在全球推動一股貿易協議浪潮，其中特別是亞太地區。（編輯：徐睿承）