小心翼翼處理哈紹吉案 土耳其謀求微妙平衡

2018-10-20 00:30

〔中央社〕土耳其正謀求在沙烏地阿拉伯記者哈紹吉失蹤案中取得巧妙平衡，一方面深知事態發展有可能助長其經濟與外交實力，但也了解到相關處理一旦失算，恐將破壞力十足。

哈紹吉（Jamal Khashoggi）案調查工作直搗土耳其一個最敏感外交關係的核心，事涉它與同屬重量級遜尼派穆斯林的沙烏地阿拉伯間的關係。兩國禮尚往來且具深層經濟連結，卻又已相互競爭且利益分歧多年。

全球政治風險諮詢組織歐亞集團（Eurasia Group）歐洲區總經理拉曼（Mujtaba Rahman）表示，對土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）而言，「他試圖達成一種非常微妙的平衡」。

從沙烏地政權局內人轉身批判當前統治者的哈紹吉，為結婚所需文書作業而於2日走進伊斯坦堡的沙烏地領事館，就此人間蒸發。

不以披露爆炸性新聞著稱的土耳其親政府「晨報」（Sabah）和「新曙光報」（Yeni Safak）都曾報導，哈紹吉在領事館內遭到與沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）有關連的暗殺小組殺害。

不過艾爾段和土耳其高層在公開場合仍極度謹慎，只說一切交由檢方調查，沒有將責任歸咎於沙烏地官方。

然而，若晨報和新曙光報的報導屬實，則土耳其握有足資證明哈紹吉疑遭沙烏地團隊殺害的錄音。相關內容一旦公開，那將會讓沙烏地王國毫無回旋餘地。

不過，土耳其採取將相關情資一點一滴慢慢洩漏出來的方式持續施壓，一方面向利雅德當局展現出安卡拉這邊掌控全局，同時又給沙烏地時間加以回應。

土耳其貨幣里拉幣值於今夏暴貶，值此土耳其經濟脆弱，亟需各方經濟支援之際，分析認為，艾爾段心中惦記著別激怒利雅德當局。

中東研究所（Middle East Institute）土耳其研究中心（Center for Turkish Studies）創始主任托爾（Gonul Tol）說：「考量土耳其經濟，安卡拉當局不無向沙烏地尋求金援的可能。」