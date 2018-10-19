日中聯手進軍第三國 安倍訪中將帶60件合作備忘錄

東京大學公共政策大學院院長高原明生19日透露，安倍25日訪中，將與中國簽署5、60件「合作備忘錄」（MOU）。（記者林翠儀攝）

2018-10-19 22:33

〔駐日特派員林翠儀／東京19日報導〕日本首相安倍晉三即將於25日訪中3天，並與中國國家主席習近平進行會談，這次「安習會」的重點除了北韓問題外，應會著重經濟合作議題，尤其是兩國聯手共同進軍第三國事宜，東京大學公共政策大學院院長高原明生19日指出，就他所知日中這次將簽署的「合作備忘錄」（MOU），數量可能高達5、60件。

高原明生19日應日本「公益財團法人對外新聞中心」（FPCJ）之邀，向駐日外國特派員解說「日本關係的現狀和展望」，他表示，這是相隔7年日本首相正式訪中，安倍原本計畫下鄉訪問，但因時間太短，要談的議題太多，所以只在北京停留，議題將包括北韓問題、自由貿易、第三國市場的經濟合作及技術革新與高科技合作等。

美中陷入貿易衝突之際，中方積極改善對日關係，也拉攏日本加入「一帶一路」，中國總理李克強今年5月訪日時，提議兩國聯合進軍第三國投資開發，這項提議與日本「基礎建設出口戰略」不謀而合，事實上，日本與美國聯手主導「自由開放的印度太平洋戰略」，雖然具有圍堵中國在南海及東海擴權的作用，但對日本而言其中有大部分面向與經貿有關。有意思的是，安倍返日後28日將迎來訪的印度總理穆迪，穆迪早已表態支持「自由開放的印度太平洋戰略」。

高原表示，「自由開放印度太平洋戰略」和「一帶一路」兩者的結構都是多面向的，包含經濟、軍事等面向。就他所知，安倍訪中之際，可能簽署大量的第三國合作備忘錄，數量多達5、60件。

高原認為，美日安保戰略與中國目標不同，美中在南海問題上發生衝突，未來只要雙方不改變戰略目標，包括南海、東海雙方衝突升溫的可能性仍存在。而將「自由開放印度太平洋戰略」和「一帶一路」進行結合，也許是讓雙方調整戰略目標的一條出路。

日中接近對美日關係是否會造成風險，高原表示，某種程度要看美方的態度，川普很難預測是眾所周知的，所以不能說沒有風險，但他認為日中進行經濟合作，對美國並非完全不利。

此外，這次的安習會，日媒預料中方可能同意解除日本食品進口禁令，高原表示，雖然細節目前仍在協商中，但雙方達成共識的可能性很高，中國在311地震後禁止日本10都縣食品進口，台灣則禁止5縣。高原也指出，台灣方面將在下月就開放與否舉行公投。