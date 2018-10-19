她開發不會蛀牙的棒棒糖 13歲當上年收破億公司CEO！

Alina Morse表示「不會讓你蛀牙的」棒棒糖，是因為自己好奇為何沒有不會讓牙齒不健康的糖果，之後自己開發。（圖擷取自「Zollipops」網站）

2018-10-19 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名年僅13歲的少女，靠著銷售「不會讓你蛀牙的」棒棒糖，打造出一間年收入破億公司，年紀輕輕當上執行長，公司賣出的棒棒糖更在今年夏天登上亞馬遜（Amazon）的熱銷榜，媒體節目也爭相邀訪。

根據外媒報導，位在底特律的一間市值超過數百萬美元的糖果公司「Zollipops」，公司執行長是年僅13歲的女孩摩爾斯（Alina Morse），這間公司以販售「不會讓你蛀牙的」棒棒糖聲名大噪，之後又開發出一樣不會讓人牙齒不健康的太妃糖，甚至還有潔牙糖，深受人們喜愛，目前全美就有超過7500家商店上架，光是今年預計的零售額就大概有500到600萬美元（約台幣1億5000萬到1億8000萬元）之間。

摩爾斯表示，2012年，當時還只有7歲的她在某天與父親到銀行時，行員因為看她是小孩子，便拿了根棒棒糖要請她吃，這時父親就教育摩爾斯說糖果不能多吃，因為對牙齒有害。這時天真無邪的摩爾斯就問：「這個世界上有沒有不會傷害牙齒的糖果呢？」她也不光是好奇，在父親的協助下，還直接採取行動上網找資料、詢問店家，甚至還找上牙醫、保健專家等等，那時的摩爾斯，已經想要自己開發出對口腔無害的糖果。

起初用自家的烤箱、微波爐做實驗，之後父親直接帶著摩爾斯找工廠合作，進行了上百次的試行生產，終於讓他們成功研發出以天然代糖為原料的糖果，可以減少吃糖導致的牙菌斑和口腔細菌。成功以後，摩爾斯還和父親討論起要利用零售通路販售他們開發的糖果，並先後在美國各大知名零售商全食超市（Whole Foods）、克羅格（Kroger）、沃爾瑪（Walmart）等上架，今年夏天還登上了亞馬遜（Amazon）無糖類（sugar free）糖果熱銷榜。

摩爾斯的事蹟被媒體報導後，開始接到不少節目邀約，美國有線電視新聞網，NPR 和 FOX 、知名電視節目史蒂夫．哈維脫口秀（The Steve Harvey Show）等媒體節目都有邀訪過她。摩爾斯的父母也表示，女兒常常提出很多想法，他們也認為大多數優秀的CEO都是很擅長問問題的，而這也是女兒能成功的關鍵，沒有包袱，對任何事都充滿好奇心，並勇於去求知，也鼓勵女兒繼續朝這條路走，讓女兒去完成自己想要的事。