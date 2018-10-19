「假餐廳」網紅惡搞媒體出新招 派「替身」代他受訪

巴特勒開出了替身的4大條件，像他一樣是金髮、能夠在媒體前說謊、讓巴特勒維持好看的形象，與瞭解巴特勒的事蹟及相關知識，徵集了不少自願參加的假「巴特勒」。（圖擷取自Oobah Butler推特）

2018-10-19 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕英國雜誌寫手巴特勒（Oobah Butler）去年11月在知名旅遊網站上，利用評論操作，將自家後院捧成倫敦最佳餐廳，讓巴特勒近期受到許多媒體的邀約採訪，他竟決定派出替身代他受訪，再次大膽惡搞。

綜合媒體報導，巴特勒派替身受訪的惡作劇，起於一次BBC派了團隊到他家訪問時，巴特勒讓演員哈里斯（Tom Rhys Harries）代他受訪了1小時，可惜這段訪問因為工作人員判斷，「巴特勒」對於網路假評論沒有深入見解，最後並未播出。

這次的失敗讓巴特勒開出了替身的4大條件，跟他一樣是金髮、能夠在媒體前說謊、讓巴特勒維持好看的形象，與瞭解巴特勒的事蹟及相關知識，徵集了不少自願參加的假「巴特勒」。之後巴特勒分別派出「分身」們代替他參加不同的訪問，都沒有被拆穿，一名替身甚至直接替他在The DRUM網路媒體獎領取了「年度創作者」（Content Creator of the Year）的大獎。

接受英國《衛報》專訪時，不確定是不是本人的巴特勒說，「這是世界上有太多訪談節目的副作用，這些訪問者總是詢問同樣的問題」，再次帶入反思媒體、網路世界真偽的概念。而巴特勒也解釋，能夠成功完成這個惡作劇，是因為他做過的事情很有名，但他本人不有名，「如果你有跟我很像的金髮，你就可以闖入BBC的攝影棚」。

巴特勒去年在知名旅遊網站TripAdvisor上，將自己家後院假裝成高級餐廳，建立了1個頁面，並利用假評論短時間內讓他家後院的評價大幅上升，最後竟然成為TripAdvisor的倫敦最佳餐廳，巴特勒在結束惡搞後表示，他希望能讓人們反思網路評論的真實性。