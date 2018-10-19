電信詐騙泰國人恐關3年！4台灣主嫌柬埔寨落網

4名台籍主嫌組織的電信詐騙集團被柬埔寨警方搗破，主嫌矢口否認犯案。（圖擷取自高棉時報）

2018-10-19 23:05

〔即時新聞／綜合報導〕柬埔寨破獲1個涉嫌從柬埔寨境內敲詐泰國人的電信詐騙集團，29名被告中4名主嫌均為台灣人，首都金邊法院將在25日做出敲詐勒索與加重詐欺判決，若罪名成立，他們將面臨3年以下有期徒刑。

綜合外媒報導，主審法官凡迪（Kor Vandy）指出，4名台灣主嫌分別為32歲的陳東壽（音譯，Chen Tungshou）、28歲的賴建軒（音譯，Lai Chiensyuan）、29歲的傅企吉（音譯，Fu Chi Jic）與39歲的林瑞民（音譯，Lin Rueimin）。

法官指出，台灣主嫌吸收泰國貧窮的8女17男從事電信詐騙，他們佯裝成泰國警察、郵政部門官員或檢察官的角色，透過網路電話向泰國民眾敲詐錢財，但這4名台灣主嫌矢否否認統籌犯案，聲稱他們是受僱於2名身份不明的中國男子。

陳東壽向法官供稱，這2名中國男子以每月1500美元（約台幣4萬6339元）的代價僱用他們4人在設有詐騙機房的別墅工作，「我只是1名拿錢辦事的電腦工程師」、「我甚至不會說泰語，怎可能在泰國打電話給他們勒索錢財」，希望柬埔寨法院能「為我找到正義」。

法官提到，在警方與泰國國際刑警組織合作下，今年2月16日上午9點30分於金邊別墅破獲這個詐騙集團，25名泰國人承認犯罪，全稱他們是受4名台灣男子僱傭，每月酬勞為700美元（約台幣2萬1619元）至1500美元（約台幣4萬6339元），希望透過認罪、指認主嫌與承諾不再犯案換取減刑。

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