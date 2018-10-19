接見美國務院副助卿 蔡英文：假消息已成民主國家共同挑戰

2018-10-19 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文在今天（19日）下午與美國國務院民主人權暨勞工局副助卿巴斯比（Scott Busby）會面。在之前就一再強調對抗假消息的蔡英文，與巴斯比持同樣看法，兩人今天針對抵制不實消息、促進人權等等議題做了分享交流。

綜合媒體報導，巴斯比昨天出席台美合辦的「培養媒體識讀以捍衛民主」國際工作坊開幕時表示，假消息的氾濫削弱民主，要採取什麼樣的方法來抵制「是政府維護民主和國安的關鍵」。巴斯比也稱譽台灣長期以來對思想自由交換的支持，不只創造一個有善環境，加上透明化的問責制度，都為台灣民眾打造一個更好的社會。

就在今天下午，蔡英文在寓所接見巴斯比，兩人再次針對不實消息充斥國際社會的議題做了交流。蔡英文指出，現在假消息的危害，已經成為全球的民主國家共同面對的挑戰，更是深深影響著區域國家的安定。蔡表示，台灣和美國同樣為了捍衛民主、自由及人權而努力，日後也會因應時勢議題，和各界一起尋求合作解決的方法。

蔡英文也向巴斯比分享台灣推動轉型正義的經驗，從通過《促進轉型正義條例》，再來成立獨立機關，之後雖然遇到一些挫折，但她強調轉型正義是要提醒國家人民記取歷史給的教訓，走向和解。

蔡英文也表示，希望日後台美有更多的合作交流，強化台美關係，並再一次歡迎並感謝巴斯比代表美國政府的首次訪台，期待之後如果有機會台灣也能國際社會分享民主經驗。

  • 總統蔡英文今天下午接見美國國務院民主人權暨勞工局副助卿巴斯比，兩人針對假消息氾濫做了交流分享。圖為總統蔡英文今天接見青年大使致詞。（擷取自總統府網站）

    總統蔡英文今天下午接見美國國務院民主人權暨勞工局副助卿巴斯比，兩人針對假消息氾濫做了交流分享。圖為總統蔡英文今天接見青年大使致詞。（擷取自總統府網站）

  • 巴斯比今天與蔡英文會面，肯定台灣對民主自由的堅持。（記者廖振輝攝）

    巴斯比今天與蔡英文會面，肯定台灣對民主自由的堅持。（記者廖振輝攝）

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