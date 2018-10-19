接見美國務院副助卿 蔡英文：假消息已成民主國家共同挑戰

2018-10-19 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文在今天（19日）下午與美國國務院民主人權暨勞工局副助卿巴斯比（Scott Busby）會面。在之前就一再強調對抗假消息的蔡英文，與巴斯比持同樣看法，兩人今天針對抵制不實消息、促進人權等等議題做了分享交流。

綜合媒體報導，巴斯比昨天出席台美合辦的「培養媒體識讀以捍衛民主」國際工作坊開幕時表示，假消息的氾濫削弱民主，要採取什麼樣的方法來抵制「是政府維護民主和國安的關鍵」。巴斯比也稱譽台灣長期以來對思想自由交換的支持，不只創造一個有善環境，加上透明化的問責制度，都為台灣民眾打造一個更好的社會。

就在今天下午，蔡英文在寓所接見巴斯比，兩人再次針對不實消息充斥國際社會的議題做了交流。蔡英文指出，現在假消息的危害，已經成為全球的民主國家共同面對的挑戰，更是深深影響著區域國家的安定。蔡表示，台灣和美國同樣為了捍衛民主、自由及人權而努力，日後也會因應時勢議題，和各界一起尋求合作解決的方法。

蔡英文也向巴斯比分享台灣推動轉型正義的經驗，從通過《促進轉型正義條例》，再來成立獨立機關，之後雖然遇到一些挫折，但她強調轉型正義是要提醒國家人民記取歷史給的教訓，走向和解。

蔡英文也表示，希望日後台美有更多的合作交流，強化台美關係，並再一次歡迎並感謝巴斯比代表美國政府的首次訪台，期待之後如果有機會台灣也能國際社會分享民主經驗。