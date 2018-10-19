全球逾9成食鹽含塑膠微粒 岩鹽也中標

2018-10-19 23:33

〔即時新聞／綜合報導〕最新研究顯示，有多達9成的食鹽被塑膠微粒汙染，不只海鹽，岩鹽和湖鹽也難以倖免，而成人每年會攝入高達2000個塑膠微粒。韓國仁川大學金勝圭（音譯）指出，海鹽與海鮮中的塑膠微粒和當地海域的塑膠垃圾數量有關，要減少與塑膠微粒的接觸，最直接的方法就是減少塑膠使用。

綜合外媒報導，這項最新調查由綠色和平組織與仁川大學共同研究的，發表於《環境科學與科技》雜誌（Environmental Science and Technology）上；在全球21個產地39個樣本裡，有9成食鹽被驗出含有塑膠微粒，有極高的比例是海鹽，但最新研究強調，岩鹽和湖鹽也出現汙染現象。

研究也發現，不同品牌的食鹽中，塑膠微粒密度差別很大，其中亞洲品牌的比率特別高，前3名分別是印尼、中國、台灣，又以印尼品牌的海鹽占據樣本榜首；亞洲被認為是塑膠汙染的熱點，在2015年時，印尼被列為塑膠汙染第2嚴重的國家。

研究人員表示，如果成年人每天會消耗10克的鹽，那麼每年可能會攝入2000個塑膠微粒；金勝圭說:「人類通過海洋產品攝入塑膠微粒與特定地區的密集塑膠排放有關；若要減少接觸塑膠微粒，與其控制不良的排放行為，更重要的是從源頭禁止塑膠垃圾」。