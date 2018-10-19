再老也愛帥哥！英養老院辦「猛男餐會」 老太太們high翻

英國1間養老院為了院內的老太太們，特別籌備了「猛男餐會」，成功喚起老太太們的春心。（圖擷取自Milton Care Lodge Facebook）

2018-10-19 20:26

〔即時新聞／綜合報導〕現在有「女僕咖啡廳」、「裸體打掃服務」等等，主打給予客人視覺上的享受，最近英國1間養老院為了院內的老太太們，特別籌備了「猛男餐會」，成功喚起老太太們的春心。

綜合媒體報導，英國艾塞克斯郡（Essex）的米爾頓養老院（Milton Care Lodge）近日特別為院內的女性老人籌備了1場「猛男餐會」，透過提供裸體男廚師、管家服務的「Hunks in Trunks」，請來了數位裸男廚師，並邀請養老院內11位老人的家屬，一起享受猛男裸身上菜的服務。

其中最年長的老太太詹金斯（Doll Jenkins）年齡高達99歲，她表示希望「100歲的生日能再看到他們」，而是最期待這場活動的老太太則是89歲的科普（Joan Corp），米爾頓養老院的員工表示，每次問科普想要些什麼的時候，她總是回答「男人」。

在晚餐之後，這些裸男們也和老太太們玩小遊戲、幫老太太們按摩，裸男們也大方與老太太們擁抱、握手，甚至有老太太直接親上了裸男的臉頰，院內每位老太太都享受了相當美好的夜晚，也證明了女性對於猛男的喜愛，似乎不會因為年齡而消逝。