他不重！他是你哥！歐巴當街甩耳光、踹肚引眾怒

弟弟（左）不滿哥哥（右）出言糾正工作時勿吸菸，對哥哥當街施暴。（圖擷取自YouTube影片）

2018-10-19 18:51

〔即時新聞／綜合報導〕南韓網友今（19）日瘋傳1段影片，2名親兄弟擔任快遞公司送貨員，18日白天正在搬運貨物，身心障礙的兄長動作略顯遲緩，下一秒竟被弟弟當街施暴，甚至拖進貨車內「修理」，影片曝光引爆民眾怒火。

影片中可見這2名南韓「CJ快遞」送貨員先是在街上工作，畫面左方的男子在貨車上點了菸，接著疑似不滿右方男子動作慢，叼著菸出言糾正，直接俯身扯住右方男子的頭髮、用力往臉上甩1記耳光，而後順手拿起貨物砸臉，還往肚子踹了1腳，右方男子蹲在地上表情痛苦。

但左方男子似乎怒氣未消，跳下貨車繼續對著受害人拳打腳踢，過程均被後方駕駛的行車記錄器拍攝下來；事件經南韓《sisafocus》報導後。

有匿名網友出面，自稱是片中被毆打的男子，是身障者，施暴者是自己的親弟弟，當天因屢次告知弟弟不能在工作時吸菸，就換來一陣毒打。

許多南韓網友看完影片後均怒不可遏，紛紛留言指出「這真的太過分了」、「我不想和那個人在同一個地球上」、「這在我們國家真的很嚴重」、「越看越生氣耶，太誇張了吧」、「平常往死裡打是嗎」、「現在，盧武鉉（跳崖身亡的前南韓總統）在他身後」、「風波越來越大」。

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