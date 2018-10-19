川普兩大助手爆爭執 一方甚至揚言辭職

多家媒體報導引述知情人士透露，美國總統川普的2名高級顧問17日在白宮橢圓形辦公室外大吵，主要為移民問題爭論，吵到甚至有一方揚言要辭職。（美聯社資料照）

2018-10-19 14:34

〔即時新聞／綜合報導〕多家媒體報導引述知情人士透露，美國總統川普的2名高級顧問17日在白宮橢圓形辦公室外大吵，主要為移民問題爭論，吵到甚至有一方揚言要辭職，這兩人分別為白宮幕僚長凱利（John Kelly）和白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）。

《有線電視新聞網》（CNN）和《彭博》率先報導這則消息，凱利與波頓在非法移民越界上發生激烈爭吵，爭吵內容包括現任國土安全部長尼爾森（Kirstjen Nielsen），波頓批評國土安全部，擔任過國土安全部部長的凱利則為前副手尼爾森辯護。知情人士說，爭吵聲音之大，已經超過川普政府以往的激烈討論。

《CNN》報導，兩方過往在邊界問題意見上存在嚴重分歧，其中一方可能會離開白宮，因為川普一直站在波頓那方，讓凱利十分憤怒。但一名白宮官員說，雙方已經冷靜下來，凱利不會離開白宮。

報導提到，儘管川普在登上空軍一號前往蒙大拿州參加選舉造勢前，宣稱他對此事並不知情，「沒聽說過這件事。」但有知情人士透露，川普知道凱利和波頓吵架的事。

由於洪都拉斯人和薩爾瓦多人加入了瓜地馬拉數千名移民，希望往北經過墨西哥再進入美國，川普17日威脅要部署軍隊並關閉美國南部邊境。

川普今天在推特上說，「我必須以最強烈的措辭，要求墨西哥停止這種移民衝擊。如果不能這樣做，我將召集美國軍方並關閉我們的南方邊境！」