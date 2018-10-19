中國認老子像違反宗教條例限期拆除 網友：他是哲學家

中國江西省吉安市安福縣一處觀光景點「老子像」，網路上瘋傳將要拆除，理由為老子像違反中國頒布的宗教條例，明令不得修建大型宗教雕像。（圖擷取自微博）

2018-10-19 11:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國江西省吉安市安福縣一處觀光景點「老子像」，網路上瘋傳將要拆除，理由為老子像違反中國頒布的宗教條例，明令不得修建大型宗教雕像。江西省民族宗教委員會證實，確實有下令通知，但事件仍在調查。網友批評，老子為哲學家，並非宗教人物。

綜合媒體報導，微博上流傳一份《安福縣民族宗教事務局責令改正通知書》的文件，指福安縣羊獅慕景區的老子像，違反了《宗教事務條例》第30條，「宗教團體、寺觀教堂以外的組織以及個人不得修建大型露天宗教造像」的規定，限期在16日前拆除。據了解，羊獅慕景區的微信公眾號也公布了這一消息，但隨後就將該文章刪除。

江西省民族宗教委員會的工作人員表示，安福縣民族宗教事務局確實下發了整改通知，網傳通知屬實，目前仍在對該事件進行調查。

中國網友批評，「老子是哲學家，甚麼時候變成宗教人物了？」、「拆老子像，那是不是敦煌莫高窟、龍門石窟、雲崗石窟也得拆，孔廟也得拆...這怎麼愈整愈像塔利班了」、「今天拆老子像，明天就能拆黃帝像，畢竟『黃老』並尊為道家的創始者」。