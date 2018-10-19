達文西秘密！可能「這裡」異於常人 才成為藝術天才

專家認為，達文西可能有「間歇性外斜視」，才能用不同的角度觀看這個世界。圖為可能顯現出達文西眼睛特色的Salvator Mundi。（美聯社）

2018-10-19 11:29

〔即時新聞／綜合報導〕達文西是義大利文藝復興時代的藝術全能天才，能夠在平坦的表面上精準繪製出物體的距離，專家在最新的研究中發現，達文西可能有「間歇性外斜視」，讓他能夠用不同的角度觀看這個世界。

據《CNN》報導，倫敦大學城市學院、舊金山史密斯─凱特威爾眼科研究所教授泰勒（Christopher Tyler），在JAMA Ophthalmology期刊上發表了該篇論文，指出達芬奇可能有1隻眼睛在放鬆時無法對焦且向外轉。

泰勒調查了達文西6個可能的「自畫作品」，包括兩幅油畫、兩幅素描、兩個雕塑，除了分析其中的凝視方向，也為藝術品加上瞳孔、虹膜和眼瞼來測量它們的位置並評估眼睛狀況。

泰勒表示，結果顯示出達文西的左眼可能出現了外斜視，全球患有外斜視的人口約在1％左右。雖然眼睛異常，但只要達文西想聚焦，眼睛還是可以轉向直線對齊。當達文西用左眼看東西時，更像是在看一塊平面，而不是一般人眼中的三維景象，所以這讓達文西更容易把物品畫到畫布上。

而達文西左眼的平面視覺，讓右眼的三維視覺更加強烈，能夠畫出物品的精確陰影。事實上，先前已有類似的研究指出，知名畫家林布蘭、竇加、畢卡索等人，都具有斜視的情形。

舊金山加利福尼亞大學眼科學系助理教授奧特茨（Julius Oatts）指出，這項研究很有意思，但這些「自畫作品」是否真實地描繪達文西本人和他的眼睛，還有很多不確定因素無法證實。