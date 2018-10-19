普廷：IS在敘利亞挾持700人質 威脅每天殺10人

俄國總統普廷聲稱，伊斯蘭國恐怖份子近日在敘利亞挾持了700個人質要求談判。（法新社）

2018-10-19 10:25

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞內戰從2011年持續至今，造成數十萬人喪生，恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）的崛起也是當地的亂源之一。俄國總統普廷（Vladimir Putin）於18日透露，伊斯蘭國恐怖份子近日在敘利亞挾持了700個人質要求談判，更威脅若是達不到要求，將會每天射殺10人，然而有美國政府官員則對普廷的說法保持懷疑態度。

俄羅斯總統普廷18日出席在索契（Sochi）舉行的「瓦爾代國際辯論俱樂部」年會時表示，伊斯蘭國恐怖份子在13日襲擊了敘國代爾祖爾省（Deir-al Zor）的難民營，並綁架700個人作為人質，其中有幾名人質的身分是美國和歐洲公民。

普廷聲稱，恐怖份子們向外界發出最後通牒要求談判，更威脅若不滿足他們的要求，他們將會每天射殺10人。普廷透露，這些人在2天前已經槍決了10個人。

然而，美國五角大廈發言人羅伯森（Sean Robertson）回應，雖然美方已經確認敘利亞代爾祖爾省的難民營上週遭到襲擊，但是沒有證據顯示有大量人質被挾持，也並不知情是否有任何美國公民出現在當地，因此對普廷的說法保持懷疑態度。