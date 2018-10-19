孟宏偉被消失 孟妻：習近平反腐運動已成政治迫害代名詞

中國籍的國際刑警組織前主席孟宏偉上月底返回中國後「被消失」，其妻在居住地法國里昂報案，後來中國才表示孟宏偉正在接受涉貪調查，事件引發全球關注。（美聯社資料照）

2018-10-19 09:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國籍的國際刑警組織（INTERPOL）前主席孟宏偉上月底返回中國後「被消失」，其妻葛瑞絲．孟（Grace Meng）在居住地法國里昂報案，後來中國才表示孟宏偉正在接受涉貪調查，事件引發全球關注。孟妻最近在接受法國媒體訪問時表示，孟宏偉是遭到中國政治迫害，中國國家主席習近平發起的反貪腐運動，已經成為「無根據指控」的代名詞。

孟妻16日接受法國《國際郵報》（Courrier International）專訪時指出，能不能再見到孟宏偉對她來說是一個難題，目前沒有任何孟宏偉的消息，先前中國駐法大使館曾經和她聯絡，表示孟宏偉寫了一封信給她，但她告訴中國大使館，希望在友人陪同和見證下去拿信，但從那以後，就再未收到中國大使館的消息，此外，她對中國的所有通訊方式都被切斷。

她形容現在的處境，就像霧籠罩著她的生活，不知道接下來會發生什麼事，而她的7歲雙胞胎孩子目前都不知情，只是告訴他們爸爸去出差了。

對於中國對孟宏偉的貪污指控，她表示，中國公安部國際合作局局長廖進榮對丈夫執行這起「政治迫害」，在中國「反貪腐」是「正義」的另一個名詞，但現在這個詞已經被完全抹黑，習近平2012年開始發起的反貪腐運動，已經成為政治迫害的工具，成為「無根據指控」的代名詞。