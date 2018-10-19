阿富汗警方大員遇襲喪生 美軍指揮官逃過一劫

2018-10-19 04:36

〔中央社〕阿富汗南部大城坎達哈政府特區今天發生槍擊事件，警方首長拉濟克等3人喪生，美國駐阿國部隊指揮官米勒逃過一劫，行凶的是省長的安全人員，塔利班游擊隊宣稱策動這次攻擊。

坎達哈省這起攻擊事件令人擔心可能破壞美國與塔利班（Taliban）接觸的努力，以及影響預定10月20日舉行的國會大選。

這起攻擊發生在坎達哈市（Kandahar）戒備嚴密的政府特區內，目標鎖定一場高層軍事會議，與會的美國與北大西洋公約組織（NATO）部隊指揮官米勒（Scott Miller）安然無恙。

不過，阿富汗與北約官員表示，由省長安全小組一名成員發動的這次攻擊，造成坎達哈省警察總長拉濟克將軍（Abdul Raziq）喪命。他是當地反塔利班強人。

米勒發布推文說：「我今天失去了不起的朋友拉濟克將軍。我們曾一起共事多年。阿富汗也失去了一位愛國者，我向阿富汗人民致哀。」

官員說，另兩名死者是坎達哈省情報首長胡笙海爾（Abdul Momin Hussainkhail）與一名阿富汗記者，這次攻擊還有13人受傷，包括兩名美國人和坎達哈省長。

阿富汗軍方參謀長亞夫塔理（Mohammad Sharif Yaftali）告訴記者：「會議結束後，他們要離開特區時，省長的一名隨扈發動攻擊。」官員說，這名槍手已達擊斃。

塔利班發出推文說，這次攻擊的目標是米勒和拉濟克。美國國防部發言人佛克納中校（Kone Faulkner）則表示，攻擊目標是拉濟克或省長，並非米勒。

華府智庫威爾遜中心（Wilson Center）專家柯格曼（Michael Kugelman）說，美國與北約駐阿富汗部隊指揮官遭到攻擊是前所未見的事，加以拉濟克遇刺喪命，「將對阿國安定造成重大打擊，也將不利反叛亂行動」。