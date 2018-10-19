蒲亭稱俄國擁軍事優勢 但絕不會先動用核武

2018-10-19 03:20

〔中央社〕俄羅斯總統蒲亭今天表示，俄國因研發出高超音速飛彈而取得軍事上的優勢，但他堅持俄國不會以核武發動先制攻擊，只會在報復核武攻擊時動用核武。

蒲亭在南部城市素溪（Sochi）舉行的論壇接受提問時，告訴與會國際專家：「我們沒有發動先制攻擊的想法。」

他又說：「在這種情況下，即使我們預期將遭核武攻擊，我們也不會先動用它們。」

蒲亭表示：「侵略者得要知道，他們難以避免遭到報復攻擊，而且會被摧毀，而我們身為侵略行動的受害者，身為烈士，將會上天堂。」

他又說：「他們一下就死了，連懺悔的時間都沒有。」這番話引發一些笑聲。

蒲亭去年公開號稱「無敵」的新武器，宣稱將讓西方的飛彈防禦系統變得過時無用。

他今天警告，俄國因為研發出新型高超音速飛彈而取得軍事優勢。他說：「我們在競爭中取得領先。沒有其他國家擁有高超音速武器。他們計畫在1到2年內開始測試這類武器，而我們已經讓它們服役。」

美聯社報導，俄國已經部署「匕首」（Kinzhal）高超音速飛彈，而蒲亭表示，另一款新型的先鋒（Avangard）高超音速飛彈也預定在今後幾個月服役。

蒲亭今年稍早表示，先鋒飛彈擁有洲際飛彈射程，而且可以20馬赫高速在大氣層中飛行，能夠穿越任何飛彈防禦網。