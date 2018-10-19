法德比盧4國領袖把酒言歡 梅伊獨自晚餐

2018-10-19 00:46

〔中央社〕早在抵達布魯塞爾前，英國首相梅伊就知道自己不會獲邀和歐洲大陸國家領袖共進晚餐。歐陸領袖希望他們討論梅伊提出的英國脫離歐洲聯盟（EU）計畫時，她不在現場。

不過梅伊（Theresa May）萬萬想不到，就在她返回英國官邸的同時，她還錯過歐陸4國領袖臨時起意的聚會。4位領袖前往酒館，邊喝啤酒邊吃洋芋片。

歐盟昨晚舉行並未達成結論的英國脫歐晚宴。結束後，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和德國總理梅克爾（Angela Merkel）一起走回下榻飯店。

馬克宏在布魯塞爾舊市區悠閒散步25分鐘後，收到盧森堡總理貝特爾（Xavier Bettel）傳來文字簡訊：「來加入我們。」

數分鐘後，在布魯塞爾的Grand-Place酒館裡，馬克宏、梅克爾、貝特爾和比利時總理米歇爾（Charles Michel）圍桌而坐，手上拿著啤酒。

這場顯然是臨時起意的聚會，並未邀請記者參加。不過一名路過的記者以手機拍下照片，很快就在社群媒體推特（Twitter）上傳開。

貝特爾今天抵達歐盟高峰會會場時，證實前述聚會消息：「昨晚我們幾個同僚一起小酌，有啤酒，還有洋芋片，因為我們是在布魯塞爾。過程非常棒。」

貝特爾證實，他們4名好友一起回顧當天的政治活動，不過他們也很高興可以聚在一起放鬆、閒聊。

他接著說：「最後我買單，因為14日大選的緣故，如果你想知道所有的事。」貝特爾領導的民主黨（Democratic Party）14日在大選中表現夠優異，他已受命重組新的執政聯盟。