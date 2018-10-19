KYB避震裝置數據造假 東京車站也中鏢

2018-10-19 00:46

〔中央社〕日本油壓機大廠KYB竄改避震裝置的檢查資料，客戶擔憂影響建築物抗震，使用KYB相關產品的設施近1000件，包括日本銀行（央行）、JR東京車站、羽田國際機場大廈等。

日本產經新聞報導，有關KYB與旗下子公司KAYABA SYSTEM MACHINERY公司的避震、制震裝置資料竄改問題，這兩家公司出貨的避震裝置7成可能不符合日本政府標準且違反顧客契約，出貨的產品當中，也有與基準值最多相差42.3%的產品。

報導說，雖然使用KYB與旗下子公司有問題的避震裝置，在震度7程度的地震發生時，建築物沒有倒塌的危險，但如果搖晃程度變大，建築物可能無法充分發揮原本功能。

KYB明天將公布使用KYB避震產品、願意被公布的設施名稱。

遭竄改數據的是設置在建築物地下等抑制搖晃的避震油壓阻尼器以及設置在地上樓層的制震油壓阻尼器的檢查結果資料。

日本建築基準法規定，避震阻尼器的性能要控制在基準值的正負15%以內。此外，KYB與客戶所簽契約更嚴格，規定須控制在基準值正負10%以內。

但，竄改的避震阻尼器當中，最大達偏離基準值正42.3%，且這項產品被安裝在醫療設施。

日本政府沒有規定有關制震阻尼器的性能基準值，僅根據KYB與客戶間所簽契約訂定基準，規定在要控制在正負10%以內，但KYB竄改數據，最大偏離基準值正20.5%的產品已出貨。

KYB表示，避震阻尼器的出貨總數有1萬369支，其中逾7成，也就是7550支是不合規定的產品或有不符規定嫌疑，安裝在903棟建築物。此外，制震阻尼器的出貨總數是2萬779支，其中有問題的3378支，安裝在83棟建築物。

日本經濟新聞報導，從國土交通省（交通部）的資料得知，日本銀行（央行）總行、JR東京車站的一部份、羽田國際機場旅客航廈也可能安裝了KYB竄改數據的產品。

東京的交通要衝東京車站、日本金融中樞日本銀行等，多處設施使用了不合標準的避震器。

此外，東京電機大學的足立區校區，可能使用了不符合標準的避震裝置。東京都立松澤醫院等醫療機關、澀谷的東急百貨店等商業設施也可能採用了資料被竄改的裝置。（編輯：劉學源）