多吃油性魚類！ 美研究：有助降低24％患老年疾病風險

美國研究發現，大量食用油性魚類，有助於老年「健康衰老」。（資料照）

2018-10-19 00:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國麻州塔夫茨大學（Tufts University）發布最新研究指出，多吃富含ω−3脂肪酸（Omega-3）的油性魚類，能幫助人們在老年時期降低24％罹患與衰老有關疾病，例如阿茲海默症、心臟病與癌症，研究發布在《英國醫學期刊》（BMJ）。

綜合外媒報導，塔夫茨大學團隊分析1992年至2015年，參加美國心血管健康研究的2622名成年人的健康數據，受試者的平均年齡為74歲，當中63％為女性，11％非白人；在研究期間有89％的人經歷了「不健康衰老」，僅有11％的人健康老去，此差別在於後者沒有慢性疾病、精神或生理障礙。

研究作者賴博士（Dr Heidi Lai）指出，ω−3脂肪酸有EPA、DHA和DPA此3種，EPA來自植物性油脂，DHA和DPA則來自海洋中的油性魚類，但僅有DPA與延緩、抵抗衰老有關，相較於其他受試者，經歷「健康衰老」的受試者們血液中，均含有較高濃度的ω−3脂肪酸。

賴博士解釋，這是一項觀察性研究，因此無法得出具有明確因果關係的結論，並且研究無法排除「不健康衰老」可能是其他未探明的因素所造成，但ω−3脂肪酸有助於老年健康的一個可能的解釋是，不飽和脂肪酸有助於調節血壓、維持正常心率和抑制癌症發生。

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《英國醫學期刊》