美國監測中國空污10年 網民：害我們知道真相...

中國空氣污染嚴重。（歐新社）

2018-10-18 22:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國空氣污染嚴重，美國駐華大使館從10年前就開始用儀器持續監測北京空氣品質，雖曾引來官方反彈。但10年後的現在，卻有大批中國網民感謝美國這樣做，還有網民幽默留言，「害我們知道了真相...」。

綜合報導指出，由於北京空氣污染嚴重，美國駐北京大使館2008年率先開始監測館區的空氣品質，包括PM2.5、空氣品質指數（AQI）等，之後還擴及到中國其他城市的領事館。美國駐北京大使館更於2011年年底開始每天在網上公布測得PM2.5數據，但由於數據與北京官方公布有別，引起中國當局不滿，中國外交部還曾要求美國大使館停止發布空氣污染數字。

最近美國駐中國大使館空氣監測項目10週年紀念日，美國駐中大使館16日就在微博發文，並分享新空氣品質監測器的啟用儀式。美駐中大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）表示，當美國、中國專家一起分享改善空氣品質的最佳辦法時，空氣品質將會獲得改善。

中國網友看到美國駐中大使館發文後都一面倒大讚，「感謝！」、「感謝美帝讓屁民知道還有PM2.5這個東東。」、「害我們知道了真相...」、「天天罵的人卻救了無數人的生命，天天誇的人卻處心積慮致無數人死命！」、「千萬不要放棄我們。」