2018全球城市實力榜 倫敦7連霸、台北35名

2018年「全球實力城市指數」（GPCI）報告，台北上升1個名次，位居第35名。（歐新社）

2018-10-18 21:39

〔即時新聞／綜合報導〕日本「森紀念財團」今（18）日公布2018年全球44個主要城市的綜合實力排行榜，前3名為倫敦、紐約和東京，其中，倫敦已連續7年拿下冠軍，台北上升1個名次，位居第35名。

專研都市問題的森紀念基金會城市戰略研究所自2008年開始發布的「全球實力城市指數」（GPCI）報告，今年已是第11年，這份報告綜合評估全球44個主要城市在經濟、文化交流、環境、研究發展、宜居和交通便利等6大領域的表現。

今年的榜單截至第5名都與去年相當，榜首倫敦已連續7年奪冠，第2名是紐約、第3名東京、第4名巴黎、第5名新加坡。第6名至第10名依序為阿姆斯特丹、首爾、柏林、香港和雪梨。

東京連續3年位列第3名，雖然因工作方式改革使勞動時間縮短而在宜居領域排名上升，但由於與環境保護相關的國際性舉措較少，在環境領域從第12位下滑至第29位。大阪從去年的第26位下滑至第28位。福岡維持第37名。

台北今年排名第35名，去年第36名創下新低，過去最高排名為2010年和2011年的第29名。依各領域來看，今年台北在經濟和研究發展領域的表現排在第27名、文化交流領域排在第41名，宜居領域第38名、環境領域第14名、交通便利領域第23名。

其他城市方面，北京第23名、上海第26名、杜拜第29名、吉隆坡第32名、曼谷第36名、約翰尼斯堡第42名、孟買第43名、開羅第44名。

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日本「森紀念財團」今（18）日公布2018年全球44個主要城市的綜合實力排行榜，倫敦連續7年拿下冠軍。（路透）