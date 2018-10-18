8旬翁想出門遭反鎖 25樓沿外牆水管爬到8樓受困

近期中國1名83歲老伯發現大門被反鎖，決定從住家25樓爬排水管外出，結果爬到一半受困。（圖擷取自《南國早報》）

2018-10-18 21:05

〔即時新聞／綜合報導〕近期中國1名83歲的老伯想出門透透氣，但發現大門被反鎖，決定從住家25樓的窗外徒手爬到1樓，結果他爬到8樓時被困住，所幸有民眾發現趕緊報警，及時救下老伯。

據廣西《南國早報》報導，16日下午3點15分許，北海市一棟大樓1名老伯沒有防護措施，獨自沿著排水管往下爬。當老伯爬到8樓時，由於體力不支，坐在陽台邊休息，但因為空間狹小，讓老伯動彈不得，目擊者見狀趕緊通報警方。

警消到場發現，該名老伯臉色及嘴唇已經開始發白，無法起身，拋下安全腰帶及救援繩，引導老伯固定在腰間，經過1小時才順利救援成功，老伯補充水分後，身體並無大礙。

調查發現，該名老伯曾當過兵，與子女住在25樓，因為子女怕他們上班時，老伯獨自外出會走失，因此將大門反鎖，結果老伯因為想出門就從大樓外的排水管往下爬。

此事引起網友們的熱烈討論，紛紛讚嘆老伯的體力，「完美詮釋老當益壯」、「老伯一看就是特種兵出身」、「不是一般人」、「年輕時應該是蜘蛛人」，也有網友看完覺得心疼，「子女多陪陪老人家吧」！