美媒刊文指「中國大躍退」 習造神摧毀改革開放機制

美國媒體一篇題為「中國大躍退」的文章指出，習近平為建立個人權力、只顧造神的行徑，恐摧毀造就中國經濟奇蹟的制度。（路透）

2018-10-18 20:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平上台後，獨裁專制升級，美國媒體一篇題為「中國大躍退」的文章指出，過去幾十年來，中國都在設法避免其他獨裁政權會犯下的問題，但習近平為建立個人權力、只顧造神的行徑，恐摧毀造就經濟奇蹟的制度。

美國《外交政策》雜誌所刊出的文章指出，中國在過去40年來的成就相當可觀，包括1978年至2013年，中國每年經濟成長平均達到10%、薪資增加10倍，讓8億人脫離貧窮、嬰兒夭折率降低了85%，平均壽命也增加了11年；讓人驚奇的是，與此同時，中國仍是政治獨裁政權。

文章指出，中國交出這張奇蹟般的成績單之際，也使得目前發生在該國的事情顯得特別悲劇且令人警惕。習近平的「反貪腐」之舉，實際上正摧毀過去40年中國經濟增長所依賴的改革機制。在這個有缺陷又非常成功制度中，習正專注造神、建立個人崇拜，成為毛澤東之後，中國最有權力的領導人。

從短期來看，習近平的打貪行動或許可讓中國稍微清廉和穩定，但在摧毀造就中國經濟奇蹟的多個機制後，習可能將過去的經濟成果付諸東流，並將中國變成另一個警察國家，不但14億人民感到憂心，甚至還會波及全世界。

文章提到，自毛澤東去世後的35年間，中國都在設法避免獨裁政府會犯下的錯誤，創立一個新的「有適應力的專制」政權，一邊在形式上保持共產主義，一邊接受市場資本主義和自由化改革。但習近平正有系統地破壞這些機制，此舉或許可在短期內增加習的個人權力和威信，減少某些貪腐，但最終只會對中國和世界造成長期性的災難。

文章舉例，過去的制度讓每一級幹部都可期望得到論功行償，但習近平卻「將恐懼取代論功行償制度」，這會讓官員爭先恐後表忠，把工作表現放在次要位置，也會如同卡內基莫斯科中心中國專家伽布耶夫（Alexander Gabuev）所言，「當你只剩下恐懼，一眾官僚都人心惶惶，除非上頭有直接清晰的命令，人人都只會少做少錯、不做不錯。整個官僚體制處於被動，一事無成」。