外派最宜居國家台灣排名第9！屌打中國第27名

2018-10-18 21:00

〔即時新聞／綜合報導〕匯豐《HSBC Expat》發布2018年度外派調查，根據經濟、生活經歷和成家條件，評價適合外籍人士居住的國家，台灣在當中排名第9，相較於去年的第12名上升3名；中國則是第27名，相較於去年的第30名上升3名。

《HSBC Expat》最新的外派調查指出，2018年最適宜外籍人士居住的國家依名次排序分別是新加坡、紐西蘭、德國、加拿大、巴林、澳洲、瑞典、瑞士、台灣、阿拉伯聯合大公國、法國、印度、印尼、西班牙、馬來西亞、墨西哥、香港、愛爾蘭、越南、俄國、泰國、英國、土耳其、波蘭、沙烏地阿拉伯、中國、菲律賓、南非、日本、巴西。

報告指出，台灣的調查依據為222名受訪者，當中18至34歲佔27%、35至54歲受訪者佔46%、55歲以上者佔27%；這222人當中有2%非僱員、6%學生、8%其他、11%退休人士、73%是公司職員；受訪者們有32%表明來台灣是為自我挑戰、26%為取得職涯進展、25%為改善生活品質。

報告深入提到，外籍人士在台灣工作平均比其他地方的僑民少賺1.8萬美元（約台幣55萬元），但大多數人財務狀況良好，有44%受訪者認為台灣幫助他們建立個人財富，相同比例的受訪者表示他們在台灣比以前更常在晚上或周末加班，但超過3分之1的人比以前更快樂，61%的人增近工作適應性、54%的人增添自信、41%的人提升工作效率。

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匯豐《HSBC Expat》發布2018年度外派調查